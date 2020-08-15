15.08.2020 - 00:06 |
Sahaya indi, Kovid-19 uyarısında bulundu
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı; Çeşme, Konak, Güzelbahçe, Narlıdere, Torbalı, Urla ve Balçova ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi.
Esnaf ve ev ziyaretlerinde de bulunan Çankırı, salgın sürecinde Türkiye’nin gelişmiş birçok ülkeye örnek olduğunu ifade etti, “Türkiye; şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleriyle 1 milyonu geçen sağlık personeliyle pandemi sürecinde önemli bir mücadele sergiliyor” dedi.
Salgın nedeniyle hayatların yeniden dizayn edildiğini dile getiren Çankırı, “En temel kuralımız, hepimizin bildiği üzere ‘maske, mesafe ve temizlik’. Bu üç altın kuraldan asla taviz vermeyeceğiz” dedi.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.