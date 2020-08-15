Sahaya indi, Kovid-19 uyarısında bulundu

Esnaf ve ev ziyaretlerinde de bulunan Çankırı, salgın sürecinde Türkiye’nin gelişmiş birçok ülkeye örnek olduğunu ifade etti, “Türkiye; şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleriyle 1 milyonu geçen sağlık personeliyle pandemi sürecinde önemli bir mücadele sergiliyor” dedi.

Salgın nedeniyle hayatların yeniden dizayn edildiğini dile getiren Çankırı, “En temel kuralımız, hepimizin bildiği üzere ‘maske, mesafe ve temizlik’. Bu üç altın kuraldan asla taviz vermeyeceğiz” dedi.