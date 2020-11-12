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    12.11.2020 - 00:03 |

    Sahilde, 9 milyon yaşında fil bulundu

    Sahilde, 9 milyon yaşında fil bulundu

    ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilimdalı Dr. Öğretim Üyesi Sevinç Kapan, sahilde balıkçıların avlanırken bulduğu fosiller üzerinde yaptıkları inceleme sonrasında, bunların 8-9 milyon yıllık fil fosili olduğunu belirlediklerini söyledi. Kapan, “Örneklere baktığımızda birden fazla birey olduğunu düşünüyoruz. Bir tanesi yaklaşık 30-40 yaşları civarında ergin bir birey. Diğeri, bebek diyebileceğimiz yavru bir file ait dişler. Muhtemelen su ihtiyaçlarını karşılamak için bu alana gelmişler. Buradaki bir doğa olayı da ölümüne sebebiyet vermiş. Bu sayede de fosilleşerek bize kadar ulaşmışlar” dedi. Fosil, Troya Müzesi’ne teslim edildi. l DHA

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