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    HaberlerEge Haberleri Sahilde yaz konserleri başlıyor
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    03.07.2020 - 00:01 |

    Sahilde yaz konserleri başlıyor

    Sahilde yaz konserleri başlıyor

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, müzik ziyafetini bu kez sahillere taşıyor. Dünya ezgilerini Anadolu’nun müzikal zenginliğiyle harmanlayan “Müştemilat Kumpanya”, temmuz ve ağustos aylarında dokuz ilçede 10 ayrı noktada “Sahilde Tango” konserleri verecek. Konser serisi 4 Temmuz Cuma akşamı 20.30’da Urla’da başlayacak ve 5 Temmuz’da Eski Foça Beş Kapılar Kalesi, 7 Temmuz’da Karaburun Cumhuriyet Meydanı, 9 Temmuz’da Çeşme Meydanı 10 Temmuz’da Seferihisar Sığacık Kalesi, 3 Ağustos’ta Özdere Meydanı, 5 Ağustos’ta Yeni Foça Belediye Sosyal Tesisleri, 6 Ağustos’ta Urla Kum Denizi, 11 Ağustos’ta Selçuk Pamucak Sahili ve 12 Ağustos’ta Mordoğan Cumhuriyet Meydanı’ndaki dinletilerle sürecek.

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