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    HaberlerEge Haberleri Sahildeki banklar yerinden söküldü
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    24.03.2020 - 00:01 |

    Sahildeki banklar yerinden söküldü

    Korona virüsünün yaşlı insanlarda daha fazla ölüm ile sonuçlanması ve kalabalık alanda birçok yaşlının oturmasından kaynaklı Burhaniye Belediyesi yeni tedbirleri uygulamaya başladı.

    Sahildeki banklar yerinden söküldü

    Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere sahil ve Ören’de bulunan bankları söken veya sökülemeyecek katlanır bankları sabitleyen belediye ekipleri, virüs salgınında ki hastalanma riskini en aza indirmek adına önlem aldı.

    Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.
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    İrlanda'dan 305 öğrenci Sivas'a geldiYurt dışından uçakla Sivas'a gelen Türk öğrenciler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilecek.
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