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    13.10.2020 - 00:02 |

    Sahildeki projeleri mimarları anlattı

    Sahildeki projeleri mimarları anlattı

    İzmir kıyılarında uygulanmış açık alan projeleri, mimarları tarafından Rota-Kıyı Bisiklet Gezisi’nde tanıtıldı. Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin etkinliğinde, tramvay karantina durağından hareket eden grup, 8 farklı mimari projeyi gezdi.

    Mimar Engin Yavuz koordinatörlüğünde yürütülen gezinin rotası; Tramvay Karantina Durağı Örtüleri ile başladı. Daha sonra Konak Saçakları (İkiartıbir Mimarlık), Tırtıl, İzmir Mimarlık Merkezi, Bayraklı Sahili ve Yaya Köprüsü ( Not Mimarlık), Alaybey Bahçe, Bostanlı Yaya Köprüsü ve Gün Batımı Terası, (Studio Evren Başbuğ) Pavillion By The Sea oldu.

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