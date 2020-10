Sahildeki projeleri mimarları anlattı

İzmir kıyılarında uygulanmış açık alan projeleri, mimarları tarafından Rota-Kıyı Bisiklet Gezisi’nde tanıtıldı. Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin etkinliğinde, tramvay karantina durağından hareket eden grup, 8 farklı mimari projeyi gezdi.

Mimar Engin Yavuz koordinatörlüğünde yürütülen gezinin rotası; Tramvay Karantina Durağı Örtüleri ile başladı. Daha sonra Konak Saçakları (İkiartıbir Mimarlık), Tırtıl, İzmir Mimarlık Merkezi, Bayraklı Sahili ve Yaya Köprüsü ( Not Mimarlık), Alaybey Bahçe, Bostanlı Yaya Köprüsü ve Gün Batımı Terası, (Studio Evren Başbuğ) Pavillion By The Sea oldu.