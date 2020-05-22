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    HaberlerEge Haberleri Sahiller, yaza hazırlanıyor
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    22.05.2020 - 00:03 |

    Sahiller, yaza hazırlanıyor

    Sahiller, yaza hazırlanıyor

    Belediyeler, yaklaşan yaz sezonu için çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, plajlarında kum eleme, temizlik ve rehabilite çalışmalarını sürdürüyor. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsat bilen ekipler, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda yer alan sahillerin dışında ilçe belediyelerinin sorumluluğunda bulunan alanlara da makine ve personel desteğinde bulunuyor. Temizliği ve kalitesi kanıtlanmış 22 Mavi Bayraklı plajı ve toplamda 291 kilometrelik kıyı şeridiyle yerli turistlerin tercih ettiği Balıkesir sahillerinde kum eleme ve temizlik işlemleri bittiğinde Kovid-19 ile etkin mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda diğer çalışmalar da gerçekleştirilecek.

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