Sahillere fidanlar

Bodrum Belediyesi, halk plajları başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandıkları kıyılarda bin adet ılgın ve benjamin fidanlarını toprakla buluşturuyor. İlk olarak Yalıkavak Mahallesi Küdür Mevkii’nde gerçekleşen etkinlikte yaklaşık 100 adet fidanın dikimi gerçekleştirildi.
Başkan Ahmet Aras, “Diktiğimiz bu ılgın fidanları sayesinde, insanlarımızın gölgesinde serinleyebileceği, çocuklarıyla piknik yapıp denize girebilecekleri ağaçlık alanlar olacak. Lütfen ağaçlarımızı koruyalım” dedi.