‘Sahip çıkıyoruz’

İzmir iş dünyası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda demokrasi, laiklik ve eşitliği her gence öğretip sonuna kadar koruyacaklarını belirtti. Birbiri ardına yapılan devrimlerin Türkiye’yi medeni ülkeler seviyesine ulaştırdığını dile getiren başarılı isimler, Cumhuriyeti sonsuza kadar koruyacaklarının sözünü verdi.

BASİFED Başkanı Hasan Küçükkurt, “Cumhuriyet değerleri ile başta kadınlar olmak üzere toplumun bir çok kesimi ayaklarındaki prangalardan kurtuldu. Bu sebeple bugün dahi Cumhuriyetin faziletlerini, değerlerini iyi anlamamız, sahip olduğumuz bu değeri en değerli hazinemiz gibi korumamız da gerekli” dedi.



Hepimiz borçluyuz



ESİAD Başkanı Fadıl Sivri, “Çağdaş devlet yolunda en temel Cumhuriyet kazanımlarından olan demokratik hak ve özgürlüklerin, Anayasal kurumların bağımsızlığının ülkemizin 21. yüzyılın refah toplumuna ulaşmasında en önemli unsurlar olduğunu bir kez daha hatırlamalıyız” ifadelerini kullandı.

EGSD Başkanı Hayati Ertuğrul ise, “Tam bağımız Türkiye’nin temeli olan Cumhuriyet, laik, demokratik ve özgürlükçü her bir Türkiye vatandaşının koruması gereken bir değer” dedi.



KESİAD Başkanı Seçil Beydemir Kaynak, “Atatürk ve şehitlerimize borçlu olduğumuz bu sorumluluk tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının omuzlarındadır. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak; çağdaş dünya devletleri içinde saygın yerini korumak için değerlerimize daha güçlü sahip çıkmamız elzemdir” diye konuştu.



TÜGİAD Ege Şubesi Başkanı Melih Sebastien Durmuş, “Laik demokratik bir ülke olma yolunda atılan bu adımı tekrardan değerlendirmek, gençlerimize bu günün anlam ve önemini tekrardan anlatmak sanıyorum hepimizin borcudur” dedi.



Minnettarız



İZİKAD Başkanı Betül Sezgin ise, “Cumhuriyet kazanımlarını geri götürmeye çalışan her girişimin karşısında duran Türk kadınları olarak Atatürk’ün emaneti Cumhuriyet’e ve değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğimizin sözünü veriyoruz” diye konuştu.

EGİKAD Başkanı Duha Baran da, “Laik demokratik ve özgür bir Türkiye yolunda atılmış bu en önemli adımı gençlerimize daha iyi anlatmak, Cumhuriyet kazanımlarını yeni nesillere ayrıntıları ile aktarmak her birimizin en önemli ödevi olmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.



İKKB Başkanı Huriye Serter, “Cumhuriyetle başlayan o büyük toplumsal dönüşümün temel ekseninde kadın erkek eşitliği yatıyor. 10 yıllık bir süreç ile kadınlara pek çok yasal haklar tanınmış, bu haklar sayesinde bu gün kadınlar olarak bizim yolumuzu açan rehberimiz Ata’mızın bizlere emanet ettiği Cumhuriyet olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir” dedi.