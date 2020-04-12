İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, haftasonunu kapsayan yasak için açıklamalarda bulundu. Egedesonsöz’ün haberine göre Başkan Soyer, İzmirlilere panik yapmasın çağrısında bulundu. Soyer, “Herkes evinde kalsın, paniğe, telaşa hiç gerek yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi kurumsal kapasiteyle ayakta olacak. Her türlü ihtiyacı karşılamak için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Kimseyi ekmeksiz, susuz bırakmayacağız. Halk Ekmek fabrikamız tam kapasiteyle çalışmaya devam edecek. Sakin olun, huzurlu olun, biz yanınızda olmaya devam edeceğiz, biz varız” dedi.



Başkan Soyer, sokağa çıkma yasağının ilk gününde mesaisine Kent Ekmek Fabrikası’nda başladı. Üretimi yerinde inceleyen Soyer, “Sabah güne Çiğli’deki Kent Ekmek fabrikamıza giderek başladım. Gece kapasiteyi iki katına çıkarmıştık. Arkadaşlarımız canla başla çalışıp hijyen kurallarına uygun, sağlıklı ekmek üretiyor. Zabıtamız dahil sokağa çıkma izni olan tüm personelimizle dağıtımını yapıyoruz” dedi.