Saklı güzellikler keşfedilmeyi bekliyor

Bodrum’da turizm sezonunun 12 aya yayılması gerektiğini belirten Bodrium Otel&SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, hazırladıkları tur paketiyle alternatif bir aktivite deneyimi sunduklarını söyledi. Otel olarak bu kış döneminin motivasyonunu “Bodrum’u Keşfet” olarak belirlediklerine dikkat çeken Girgin, “Bodrum’un deniz, kum ve güneşini biliyoruz. Fakat doğasını, kültürünü, kendine özgü mutfağını, tarihini de deneyimleyip öğrenmek, keşfetmek, sürdürülebilir turizm adına başkalarına da anlatmak istiyoruz. Belirlediğimiz motivasyonla çeşitli rotalar oluşturduk ve tüm bunları yaparken hem eğlenelim, spor yapalım, dostlarımız bizimle olsun hem de Bodrum dışından gelen misafirlerimiz gerçek Bodrum doğasını ve görülmemiş köşelerini keşfetsin istedik” dedi. Gezi programı için alanında uzman bir ekipten destek aldıklarını kaydeden Girgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bağlarda tadım

“Birçok noktada yürüyüş ve keşif yolumuz var. Özel araçlarımızla yürüyüşe başlayacağımız alana geçip sabahtan çam ormanları içinden, harika bir deniz manzarası eşliğinde son derece keyifli bir parkurla yürüyüşe başlıyoruz. Kısa bir mola ardından tarihi sarnıç ziyareti ve ilginç bir hikayesi olan dilek ağacı ziyaretimiz var. Sonrasında yerel üzüm bağında üzümün hikayesini dinleyip tadım yapıyoruz. Ardından yöresel yemeklerin sunulduğu köy ziyaretimiz var, el dokuma halının geldiği kültürel noktayı ve bölge için önemini yerinde inceliyoruz. Günün sonunda da zeytin hasadının deneyimini zeytinyağı fabrikasında yaşıyoruz. Dönüşte ister TYRO Italiano Pizzeria Ristorante’de şömine başında günün keyfine devam edebilir, istenirse de SPA alanımızda harika bir masaj deneyimleyenilirler.”

Bodrum’u tanıyalım

Bodrum’un bilinen güzelliklerinin yanı sıra, saklı kalan birçok özelliği ve değeri bulunduğunu dile getiren Girgin, “Doğal ekolojik yapımız, yerel mutfak yemeklerimiz, koylarımız, yerel üzüm bağlarımız, zeytinyağımız, kültürümüz, eğlence hayatımız, mavi turumuz, tarihimiz bunların hepsi yüksek fayda sağlayan çeşitliliklerimiz ve dünyadaki örneklerinde önemli bir ticari getiriye sahip öğeler. Bu gibi organizasyonlar Bodrum’un turizm gelirlerinden hak ettiğini almasını sağlayacak unsurlar. Sahip olduğumuz ürün çeşitliliğimizi doğru yansıtarak, gerek destinasyon tanıtımı ve pazarlamasında, gerekse de fiyat fayda dengesinde daha yukarı bir ivme kazanacağımızı düşünüyorum” dedi.