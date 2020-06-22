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    HaberlerEge Haberleri ‘Salgın bitmedi!’
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    22.06.2020 - 00:03 |

    ‘Salgın bitmedi!’

    Türkiye, Kovid-19 salgını döneminde 1 Haziran’dan itibaren yeni normal olarak adlandırılan bir sürece girdi. Ancak, uyarılara karşın yeni normale alışamayan ve salgın sanki bitmiş, her şey normale dönmüş gibi davrananlar nedeniyle vakalarda artış oldu.

    ‘Salgın bitmedi!’

    Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sinan Alper, belirsizlik nedeniyle herkesin büyük bir korku ve telaş içinde olduğunu, ancak aradan geçen sürede insanların bu duruma alışarak daha az kaygı duymaya başladığını belirtti. Dr. Alper, “Belki insanlar artık daha az kaygı duyuyor, ama bundan dolayı da önlemlere daha az dikkat ettiklerinden, belki de normalde ölmeyecek birçok insanın ölümüne sebep olacaklar. Kaygının azalması normalde iyi olabilir, ama pandemi koşullarında maalesef insanlığın aleyhine çalışan bir şey olduğunun farkına varmak gerekir” dedi.

    Dr. Sinan Alper, olası olumsuz sonuçların sürekli anımsatılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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