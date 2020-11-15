Salgın önlemleri

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İzmir’deki organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi sitelerinde ve sanayi kuruluşlarında mesai saati belirlendi. Yarından itibaren sanayi bölgelerinde çalışma saatlerinin 07.00- 16.00 olarak düzenlenip kademeli mesai uygulamasına geçileceği duyuruldu. Öte yandan, söz konusu bölge, site ve kuruluşlarda faaliyet gösteren firmalar için mesai saati başlangıcının 07.00 olması kaydıyla fazla mesai veya vardiyalı çalışma yapmak isteyen firmaların mesai bitiş saatlerini belirleme yetkisi kendi takdirlerine bırakıldı. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce toplu taşıma ve ulaşım hizmetlerinin sefer saat ve sıklıklarının kademeli mesai uygulaması doğrultusunda planlanması da kararlar arasında yer aldı.

Yardım noktaları

Büyükşehir ise, HES Kodu- Kart eşleştirme işleminin süresini 30 Kasım’a uzattı. Vatandaşlar “hes.eshot.gov.tr” internet sitesini yanı sıra; Bornova, Halkapınar, Çankaya, Konak, Üçyol, Göztepe ve Fahrettin Altay metro istasyonlarında; Karşıyaka, Konak ve Bostanlı vapur iskelelerinde; Konak Bahri Baba ve Fahrettin Altay otobüs aktarma merkezlerindeki aktivasyon noktalarını ve dijital bilgilendirme kiosklarında eşleştirme işlemi yapabilecek.

Fatura kararı

İzmİr Valiliği, depremde evleri yıkılan, evleri az hasarlı, orta hasarlı ve ağır hasarlı olanlara ait elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet faturası borçları nedeni ile üç ay süreyle hizmet sonlandırma ve kesinti işleminin uygulanmayacağını açıkladı.