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    HaberlerEge Haberleri Salgında aile içi ilişkiler ele alınacak
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    17.11.2020 - 00:00 |

    Salgında aile içi ilişkiler ele alınacak

    Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu’nca düzenlenen ‘Çocuk Hakları Bağlamında Adalete Erişim ve Pandemi Dönemi’ başlıklı zirve, bugün online olarak gerçekleştirilecek.

    GfK Türkiye tarafından gerçekleştirilen ‘pandemi döneminde aile ilişkilerindeki değişiklikler’ araştırma raporunun sonuçları açıklanacak. Etkinliğin açılış konuşmasını Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu ve Koruncuk Vakfı Başkanı Av. Figen Özbek ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Gaziantep Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin yapacak.

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