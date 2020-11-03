‘Salgında beklemez’

Tarama yöntemleriyle meme kanserinin artık ölümcül olmaktan çıktığını kaydeden Haydaroğlu, hastalığın belirti vermeden tarama yöntemleriyle yakalanabileceğini ifade etti. Haydaroğlu, meme kanserinin kitle, anormal büyüme, sarkma, cilt çekintisi, meme başı çekintisi, kanlı akıntı, renk değişikliği, lef bezi büyümesi ve kolda şişme gibi belirtileri olduğunu da sözlerine ekledi.