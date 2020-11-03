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    HaberlerEge Haberleri ‘Salgında beklemez’
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    03.11.2020 - 00:02 |

    ‘Salgında beklemez’

    Salgın nedeniyle tüm dikkatlerin koronavirüse çevrildiği bir dönemde Meme Kanseri ile Savaşım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu’ndan önemli uyarılar geldi. Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu hatırlatan Prof. Haydaroğlu, “Koronavirüs maalesef salgındayız ve birçok sağlık sorunumuz aksıyor, ancak kanser salgında beklemez. Lütfen memenizde kitle varsa bekletmeyin ve muhakkak doktora başvurun” dedi.

    ‘Salgında beklemez’

    Tarama yöntemleriyle meme kanserinin artık ölümcül olmaktan çıktığını kaydeden Haydaroğlu, hastalığın belirti vermeden tarama yöntemleriyle yakalanabileceğini ifade etti. Haydaroğlu, meme kanserinin kitle, anormal büyüme, sarkma, cilt çekintisi, meme başı çekintisi, kanlı akıntı, renk değişikliği, lef bezi büyümesi ve kolda şişme gibi belirtileri olduğunu da sözlerine ekledi.

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