‘Salgında çiftçinin önemi anlaşıldı’

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Salgın döneminde insanların ilk ve tek ihtiyaçlarının gıda olduğunu ve bu gıdayı sağlama noktasında çiftçilere, tarımın her alanına emek veren ziraatçilere çok önemli bir görev düştüğünün altını çizen Serter, “Toprağı işleyen, ülkemiz insanlarının sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmaları için emek sarf eden tüm çiftçilerimizin gününü kutluyorum” dedi.