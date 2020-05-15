15.05.2020 - 00:02 |
‘Salgında çiftçinin önemi anlaşıldı’
CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Salgın döneminde insanların ilk ve tek ihtiyaçlarının gıda olduğunu ve bu gıdayı sağlama noktasında çiftçilere, tarımın her alanına emek veren ziraatçilere çok önemli bir görev düştüğünün altını çizen Serter, “Toprağı işleyen, ülkemiz insanlarının sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmaları için emek sarf eden tüm çiftçilerimizin gününü kutluyorum” dedi.
Vatandaşlar yine sahile akın ettiCorona virüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne çıktı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.