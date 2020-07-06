‘Salgında ihbar sayısı 12 bine çıktı’

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İletişim Fakültesi’nin YouTube üzerinden yaptığı ‘Pandemi Akademi’ canlı yayınına konuk olan, İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, Kovid-19 sürecinde 155 Polis İmdat’a yapılan ihbarların 3 kat arttığını, ancak vatandaşların polise ulaşmada bir sorun yaşamadığını vurguladı. İhbarların önemli bölümünün, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların gereksinimiyle ilgili olduğunu belirten Aşkın, alınan önlemlerin etkili olduğunu kaydetti, “İzmir’de 155’i aradığınızda, 3-4 saniye içinde polise ulaşıyorsunuz. Halkın her daim yanındayız” dedi.

İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, ‘Pandemi sürecinde polisin üstlendiği görevler’ konulu yayında, koronavirüs sürecindeki çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. İEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu’nun sorularını yanıtlayan Aşkın, 14 bin kişiden oluşan personelle gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

‘Vaka sayısı düştü’

Zorlu süreci İzmir’de iyi yönettiklerini dile getiren Hüseyin Aşkın, “Pandeminin yükünü çektik, iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. İlk zamanlarda, İzmir’deki vaka sayısı yüksekti. Tedbirlerin etkisiyle İzmir’deki vaka sayısı hızla düştü. İzmirliler de tedbirlere uyma noktasında genel olarak istekli davrandı. Halk, virüsle ilgili sorunu iyi kavradı ve bizimle hareket etti. Tüm İzmir’e teşekkür ediyorum” dedi.

Çalışanların korunması için gereken önlemleri aldıklarını söyleyen Aşkın, “İzmir Emniyet Müdürlüğümüzde hiç vakamız yok” diye konuştu.

Aşkın, kararlı adımlarla uyuşturucudan ölümleri azalttıklarını da sözlerine ekledi.