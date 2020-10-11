Salgında ruh sağlığınızı unutmayın!

Karantina dönemi sonrasında travma sonrası stres bozukluğu sıklığının yüzde 41’e, depresyon belirti sıklığının ise yüzde 31’e çıktığını belirten Babalıoğlu, “Koronavirüs salgını vakaları hafifledikten sonra hasta sayılarında çok ciddi bir artış bekleniyor. 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde her yılın ayrı bir teması oluyor. Bu senenin teması da ‘Herkes için Ruhsal Sağlık’. Bu nedenle psikiyatrik desteklerin hem uluslararası kuruluşlar hem de devletler tarafından artırılmasına yönelik çağrı oluyor” diye konuştu.