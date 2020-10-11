85,74BİST1.1661.32EURO9.30-0.52USD7.85-1.10ALTIN487.380.81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Salgında ruh sağlığınızı unutmayın!
    ABONE OL
    11.10.2020 - 00:02 |

    Salgında ruh sağlığınızı unutmayın!

    İZMİR Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi’nde görevli Psikiyatri Uzmanı Dr. Merve Babalıoğlu, koronavirüs salgını başlangıcından beri insanların birçoğunda kaygı artışı yaşandığını belirtti.

    Salgında ruh sağlığınızı unutmayın!

    Karantina dönemi sonrasında travma sonrası stres bozukluğu sıklığının yüzde 41’e, depresyon belirti sıklığının ise yüzde 31’e çıktığını belirten Babalıoğlu, “Koronavirüs salgını vakaları hafifledikten sonra hasta sayılarında çok ciddi bir artış bekleniyor. 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde her yılın ayrı bir teması oluyor. Bu senenin teması da ‘Herkes için Ruhsal Sağlık’. Bu nedenle psikiyatrik desteklerin hem uluslararası kuruluşlar hem de devletler tarafından artırılmasına yönelik çağrı oluyor” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hastaneden kaçmak isteyen korona hastası ağır yaralandı

    Hastaneden kaçmak isteyen korona hastası ağır yaralandı

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Maaş ödemesi, 10 yıl boyunca…

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Maaş ödemesi, 10 yıl boyunca…

    Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

    Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

    Denizli'de Azerbaycan'a destek için anlamlı hareket

    Denizli'de Azerbaycan'a destek için anlamlı hareket

    Sıradaki Haber