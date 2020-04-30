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    HaberlerEge Haberleri Salgınla, evde şiddet arttı
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    30.04.2020 - 00:00 |

    Salgınla, evde şiddet arttı

    Koronavirüs nedeniyle insanların evde kalması, aile içi şiddet rakamlarını artırdı.

    Salgınla, evde şiddet arttı

    Harekete geçen Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) sosyal medya hesaplarından farkındalık çalışmaları başlattı.

    ‘Yardım isteyin’

    Şiddete maruz kalan kadınların mutlaka danışma hatları ve mobil uygulamalar üzerinden yardım istemesi gerektiğini belirten EGİKAD Başkan Yardımcısı Emre Pınar Kılıç, “Salgın döneminde sadece koronavirüsle değil kadına şiddetle de mücadele edilmesi gerekiyor. Destek hatlarına gelen çağrılar kadar bildirilmeyen aile içi şiddet vakaları da var. Kadınlar; 155 Polis, 156 Jandarma, 112 Acil Çağrı Merkezi, Alo 183 Aile, kadın, çocuk ve engelli sosyal hizmet danışma hattı ve aile içi şiddet acil mücadele hattı 0232 293 95 95/ 0212 656 96 96/ 0549 656 96 96 numaralarını arayabilir. Ayrıca aile içi şiddete maruz kalan kadınlar, telefonla konuşamayacağı durumlarda, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Mobil Kadın Destek Uygulaması ve Kırmızı Işık Türkiye Vodafone Vakfı Mobil Uygulaması üzerinden çağrıda bulunabilir” dedi.

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