Salihli’nin geleceğine yatırım

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçeyi ve Salihli OSB’yi doğalgaza kavuşturmak için yapılan çalışmaları anlattı. 2009 ve 2014 yerel seçimlerde doğalgazı Salihli’ye getirme sözü verdiklerini belirten Kayda, “İnandık, çalıştık ve başardık. Geçen yıl düzenlenen doğalgaz meşale yakma töreniyle birlikte, çekilen bütün sıkıntıları unutup büyük mutluluk yaşadık” dedi. “Şehrimizin büyümesi ve gelişmesi için doğalgaz mutlaka gelmeliydi. Salihli’mizin geleceğine yatırım yaptık” diyen Kayda, şöyle konuştu:

145 kilometrelik hat

“Hemşehrilerimizin temiz ve sağlıklı bir yaşam alanına kavuşmaları noktasında doğalgazın Salihli’ye bir an önce gelmesi için üzerimize düşen tüm sorumluluklarımızı yerine getirdik. Doğalgaz, Salihli’de sanayimizin gelişmesi açısından da büyük önem taşıyor. 21 Kasım 2016’da Belediye Meclisini olağanüstü toplantıya çağırıp yetki aldım ve 24 Kasım 2016’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye doğalgaz dosyamızı teslim ettim. 22 Aralık 2016’da da Salihli’miz doğalgaz kapsamına alındı. AKSA Manisa Doğalgaz ile hemen protokol imzaladık ve çalışmalara başladık. İlçe merkezi ve OSB olmak üzere toplamda 145 kilometrelik doğalgaz şebeke hattı çekildi. Şu anda 22 bin 500 konuta doğalgaz verebilecek durumdayız ve şehrimizde 7 bin abone evlerinde doğalgaz kullanıyor. 10 bin abonenin de jeotermal kullandığı şehrimizde temiz enerji hızla yayılıyor.”

Salihli OSB güzergahındaki tüm işletmeler ve fabrikaların da doğalgazdan faydalanabileceğini sözlerine ekleyen Kayda, altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirtti.