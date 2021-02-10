Salihli’nin gururları

31 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında Edirne’de gerçekleşecek Milli Takım kampına Belediyespor Judo Takımı’ndan Hilal Öztürk ve Şilan Bitgin, 8 Şubat-4 Mart tarihleri arasında Samsun’da gerçekleşecek Milli Takım kampına Kemalcan Çavdar, 10-28 Şubat tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleşecek Milli Takım kampına ise Nehir Ekşi, Ceren Yılmaz ve Aysun Ağdeve davet edildi.
Belediyesporlu judocular, Milli Takım kampında ülkemizi ay yıldızlı forma ile temsil etmek için ter dökecek. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Milli Takım kampına katılarak ülkemizi temsil edecek olan Belediyesporlu judoculara başarılar diledi.