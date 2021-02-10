BİST1.5440.60EURO8.570.02USD7.06-0.10ALTIN417.400.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Salihli’nin gururları
    ABONE OL
    10.02.2021 - 00:00 |

    Salihli’nin gururları

    31 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında Edirne’de gerçekleşecek Milli Takım kampına Belediyespor Judo Takımı’ndan Hilal Öztürk ve Şilan Bitgin, 8 Şubat-4 Mart tarihleri arasında Samsun’da gerçekleşecek Milli Takım kampına Kemalcan Çavdar, 10-28 Şubat tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleşecek Milli Takım kampına ise Nehir Ekşi, Ceren Yılmaz ve Aysun Ağdeve davet edildi.

    Salihli’nin gururları

    Belediyesporlu judocular, Milli Takım kampında ülkemizi ay yıldızlı forma ile temsil etmek için ter dökecek. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Milli Takım kampına katılarak ülkemizi temsil edecek olan Belediyesporlu judoculara başarılar diledi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! Göbeklitepe'deki gizemli bloğun sırrı ortaya çıktı

    Son dakika! Göbeklitepe'deki gizemli bloğun sırrı ortaya çıktı

    Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

    Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    Son dakika haberi: Koronavirüste korkutan tablo! Can kaybı azalıyor ama...

    Son dakika haberi: Koronavirüste korkutan tablo! Can kaybı azalıyor ama...

    Sıradaki Haber