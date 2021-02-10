Salihli’nin gururları

Belediyesporlu judocular, Milli Takım kampında ülkemizi ay yıldızlı forma ile temsil etmek için ter dökecek. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Milli Takım kampına katılarak ülkemizi temsil edecek olan Belediyesporlu judoculara başarılar diledi.