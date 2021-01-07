Samos’taki 6.8’lik fay tetiklendi

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 30 Ekim depreminin, Samos’un batısında bulunan ve 6.8 büyüklüğünde depremler üretme potansiyeline sahip olan fayı tetiklendiğini belirtti. Bugüne kadar 5 bini aşan artçı deprem olduğunu dile getiren Sözbilir, “Samos’un doğu ve batı kesimleri ile Gümüldür tarafında yoğunlaşmalar var. Samos’un batısındaki fayın yarattığı depremler; Gülbahçe, Tuzla, Seferihisar fayıyla aynı doğrultuda gidiyor. Bu, İzmir ölçeğinde özellikle Bayraklı, Alsancak, Bostanlı, Karşıyaka, İnciraltı, Güzelbahçe ve Ürkmez gibi bölgelerde kentsel dönüşüme ağırlık verilmesi anlamına geliyor” diye konuştu.

2017’deki Bodrum depremi ve 30 Ekim 2020’deki yıkıcı depremin, denizler altındaki diri fayların da dikkate alınması gerektiğini gdiğini hatırlatan Sözbilir, Türkiye diri fay haritasının 10 yılda bir yenilenmesi gerektiğinin altını çizdi.