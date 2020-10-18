“Yetenek seni zirveye çıkarabilir ama zirvede kalmanı sağlayan karakterdir”

John Wooden

Var olan yeteneğini akılcı kullanmayan ya da var olan yeteneğinin farkında olmayan bir futbolcu eskisiyim. Otuzuma varmadan eskittim kendimi. Dik duramaz oldum sahada. Farkındalık, özel ve güzel bir duygu. Duyumsayıp yorumlayabilen, alır sırtına, taşır yaşamı; yakınmadan, yüksünmeden. İnsan gelişimine ilişkin kitaplarla tanışmam gecikmeli oldu. Tanıştıktan sonra da futbolu kurtaramadım ama dik durmayı öğrendim. Ellili yaşlarımdan sonra yaklaşık 30 yıldır düzenli spor yapıyorum. İyiyim, aklım başımda, yere sağlam basıyorum, yalpalamıyorum.

Yazının başlığını Mümin Sekman’ın Alfa Yayını’ndan çıkan son kitabından aşırdım, “Şampiyon Sözleri”. Bu kitabı 60 yıl önce okuma olanağım olsaydı, hayatım değişirdi. Peki bu yaşta okuyunca ne değişiyor? Z kuşağından başlayın saymaya, X-Y bir kişi bile olur, içselleştirir, yırtarsa, gıyabında sevinmiş olacağım. Bugünkü tüm özlü sözler, kısa hikayeler, “Şampiyon Sözleri”nden. O zaman kitabın arka kapağından başlayalım.

Spor dünyasında başarılı olmak...

Pes etmeyi bir kez öğrendin mi, alışkanlığa dönüşür. (Vince Lombardi)

Kan, ter ve saygı. İlk ikisini verir, sonuncuyu kazanırsın. (Dwayne Johnson)

Zayıf olana herkes acır, “kıskanılmak” ise çaba ile kazanılır. (Arnold Schwarzenegger)

Bir olimpiyat şampiyonu size birebir başarı koçluğu yapsa ne kazanırdınız? Lazer gibi odak, çelikten bir irade ve ateşli motivasyon!

Dünya şampiyonlarının hayat ve sporda başarı üzerine 1250 tavsiyesi bu kitapta. Şampiyonlar, şöhret, servet, kudret, marifet, zafer ve hezimet üzerine hayat dersleri veriyor.

Bu kitap, şampiyon sporcular kadar işinin şampiyonu olanlar için. Hayatın olimpik mücadelesinde yarışan CEO’lar, TUS adayı doktorlar, genç girişimciler veya üniversite adayları: “Zorlu zamanlarda güçlendiren fikirler bulacak.”

“Yetenek, yoksulun servetidir” der John Wooden. Yeteneği şöhrete, şöhreti servete, serveti kudrete, kudreti de daha büyük başarıya çevirmenin sistemini keşfedeceksiniz.

Şampiyonluk, bir zihin durumudur. Kazanmak için oynamak, bir dünya görüşüdür. İnsan, kendi hayatının şampiyonu olabilir. İçinde ve işinde “Şampiyon zihniyeti inşa etmek” isteyenlere en kapsamlı kaynak.

Kitapta Muhammed Ali’den Pele’ye, Tiger Woods’tan Michael Jordan’a, Katarina Witt’en Bruce Lee’ye, Roger Federer’den Ronaldo’ya alanın en iyileri kişisel sırlarını ve profesyonel sistemlerini anlatıyor. Hayatı bir şampiyon gibi yaşamak isteyenler ve şampiyonluktan başka bir hayat düşünmeyenler için. Daha ileriye, daha yükseğe, daha güçlü ve daha hızlı!

Sevdiğiniz spora bir mektup yazsanız ne derdiniz?

Kobe Bryant, sporu bırakmayı düşündüğü yıl basketbola hitaben veda şiiri yazmıştı. Birçok insan onun “şiiri”ni paylaştı. Biz de Türkçeye çevirdik. (M.S.)

Sevgili basketbol,

Babamın çoraplarından top yayıp

Büyük stadyumdaki oyunu kazandıran

Hayali atışlar yaptığım anda

Bir tek şeyden emindim

Âşık olmuştum sana.

Öyle bir derin aşktı ki,

Sana her şeyimi verdim.

Aklımı, bedenimi

Ruhumu, kalbimi.

Sana derinden aşık 6 yaşında bir çocuktum

Asla tünelin ucunu görmedim.

Sadece tünelden koşarak geçerken gördüm kendimi.

Koştum.

Bir uçtan bir uca

Her sahada koştum.

Her topun peşinden koştum.

Sen benden mücadele istedin

Ben sana kalbimi verdim.

Çünkü çok daha fazlasıyla geri geldi

Tere, acıya aldırış etmeden oynadım.

Meydan okumak değildi mesele.

Oynadım çünkü SEN BENİ ÇAĞIRDIN.

Her şeyi SENİN İÇİN YAPTIM.

Çünkü, bir insana yaşadığını böyle hissettirdiğinde

Senin de yapacağın budur.

6 yaşındaki bir çocuğa Lakers hayalleri verdin.

Seni bunun için hep seveceğim.

Ancak bu saplantılı sevgiyle daha fazla devam etmem imkansız. Sana son bir sezon daha verebilirim

Kalbim darbeleri kaldırabilir

Zihnim acılara dayanabilir

Ancak bedenim veda zamanının geldiğini biliyor

Sorun değil seni bırakmaya hazırım...

Bunun şimdiden bilmeni istiyorum ki geri kalan her anımızın tadını çıkarabilirim.

İyisiyle kötüsüyle

Birbirimize her şeyimizi verdik

İkimiz de biliyoruz

Bundan sonra ne yaparsam yapayım

Hep o çocuk olacağım

Ellerinde çoraptan bir top

Köşede çöp kutusu

Sayaçta 5 saniye

5...

4...

3...

2...

1...

Seni hep seveceğim…

(Kobe)

Yaradılış olarak gözü yaşlı biriyim. Olur olmaz ağlarım. Bu kez direndim ama başaramadım, önleyemedim. Düştüler damla damla defterimin üzerine. Hem de epey.

Esen kalın, iyi pazarlar...