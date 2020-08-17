‘Sanat Güneşi’ yeniden doğdu

Gönüllere taht kuran sanatçının albümde Türk Sanat Müziği eserlerinin yanında iki türkü, iki de fantezi eser tarzında toplam 12 şarkısı bulunuyor. Elenor Müzik arşivinde saklanan ana bantlarından yapılan master kayıtları İngiltere’de D.D.M. stüdyolarında ve bakır kalıp teknolojisi ile hazırlanarak üretilen ilk albüm özelliği taşıyor. 180 gram ve renkli plak olarak üretilmiş olan Zeki Müren’in “Sükse” albümü piyasa çıktığı ilk hafta sanatçının hayranları tarafından tüketildi.