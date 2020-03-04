BİST111.2073,63EURO6,830,06USD6,110,16ALTIN321,532,40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Sanatın yıldızları buluştu
    ABONE OL
    04.03.2020 - 00:02 |

    Sanatın yıldızları buluştu

    Swissôtel Büyük Efes ve Büyük Efes Sanat bünyesinde bu yıl 6.’sı düzenlenen Büyük Efes Sanat Günleri, sanatseveri ağırladı.

    Sanatın yıldızları buluştu

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi’nin destek verdiği organizasyonda, ülkenin önemli sanatçılarından Adnan Turani, Ahmet Güneştekin, Ahmet Yeşil, Barış Sarıbaş, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Devrim Erbil, Ekrem Yalçındağ, Engin İnan, Faruk Cimok, Mustafa Ata, Mustafa Ayaz ve Süleyman Salim Tekcan’ın koleksiyon resimlerinin yer aldığı, Gülperin Sertdemir’in eserlerinin de bulunduğu sergi ilgi gördü.

    Sanatın yıldızları buluştu


    İspanya’dan Galeria Joan Gaspar, sanat günlerine Picasso ve Miro eserleriyle katıldı.


    Sanatın yıldızları buluştu

    Sanatın yıldızları buluştu




    Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrel Fontelles ve heyetini kabul etti.
    daha fazla video için
    O karga yine görüntülendi! Bu kez 5 lira ile uçtuMarmary istasyonunda İstanbul Kartı'na yükleme yapmak isteyen kadının parasını çalan karga, yine ortaya çıktı. Karga bir esnafın verdiği 5 lira ile kayıplara karıştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ramo 8. son bölüm tek parça izleme linki yayında - Ramo 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Ramo 8. son bölüm tek parça izleme linki yayında - Ramo 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

    SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

    TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

    TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

    Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

    Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

    Sıradaki Haber