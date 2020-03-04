Sanatın yıldızları buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi’nin destek verdiği organizasyonda, ülkenin önemli sanatçılarından Adnan Turani, Ahmet Güneştekin, Ahmet Yeşil, Barış Sarıbaş, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Devrim Erbil, Ekrem Yalçındağ, Engin İnan, Faruk Cimok, Mustafa Ata, Mustafa Ayaz ve Süleyman Salim Tekcan’ın koleksiyon resimlerinin yer aldığı, Gülperin Sertdemir’in eserlerinin de bulunduğu sergi ilgi gördü.







İspanya’dan Galeria Joan Gaspar, sanat günlerine Picasso ve Miro eserleriyle katıldı.















