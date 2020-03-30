Sanayi sitesindeki atıl alan yemyeşil

Saruhanlı Belediyesi tarafından ilçedeki sanayi sitesinde yıllardır atıl halde bulunan çamlık alan yeniden düzenlenerek adeta bir çiçek bahçesine dönüştürüldü. İçerisine kafeterya ve kamelyalar inşa edilen çamlık alanda gereli peyzaj ve çimlendirme çalışmaları da tamamlandı. Başkan Zeki Bilgin, “Esnafın yorgunluk atabileceği, nefes alabileceği güzel bir tesis inşa ettik. Hayırlı olsun” dedi.