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    HaberlerEge Haberleri Sanayicilerden ödenek çağrısı
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    18.07.2020 - 00:04 |

    Sanayicilerden ödenek çağrısı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşık bir ay önce duyurduğu geniş kapsamlı İstihdam Kalkanı Paketi sonbahara kaldı, AK Parti Grubu 8 maddeden oluşan mini bir torba paketini TBMM’ye sundu.

    Sanayicilerden ödenek çağrısı

    Pandemi sürecinde verilen desteklerin sanayicileri olumlu etkilediğini kaydeden Terbay Makine Endüstri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Tercan, bu desteklerin devam etmesinin ihracata büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Sanayiciler olarak cari açığın azaltılması için her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarının altını çizen Tercan, “Pandemi sürecinde de üretimin durmaması gerekir. Türkiye’nin üreten çarklarının devam etmesi lazım. Biz de Terbay Makine olarak 66 yıldır üreten, istihdam yaratan, ihracat yapan, İzmir’in köklü sanayi kuruluşlarından biriyiz. Üreten, ihraç eden sanayiciler olarak hepimizin isteği kısa çalışma ödeneğinin yılsonuna kadar uzatılması” dedi.

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