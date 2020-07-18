Sanayicilerden ödenek çağrısı

Pandemi sürecinde verilen desteklerin sanayicileri olumlu etkilediğini kaydeden Terbay Makine Endüstri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Tercan, bu desteklerin devam etmesinin ihracata büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Sanayiciler olarak cari açığın azaltılması için her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarının altını çizen Tercan, “Pandemi sürecinde de üretimin durmaması gerekir. Türkiye’nin üreten çarklarının devam etmesi lazım. Biz de Terbay Makine olarak 66 yıldır üreten, istihdam yaratan, ihracat yapan, İzmir’in köklü sanayi kuruluşlarından biriyiz. Üreten, ihraç eden sanayiciler olarak hepimizin isteği kısa çalışma ödeneğinin yılsonuna kadar uzatılması” dedi.