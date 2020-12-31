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    31.12.2020 - 00:05 | | Mahmut Acaröz

    Sanayinin lokomotifi

    40 bin kişilik istihdam hedefleyen Balıkesir OSB’de yıllardır beklenen imzalar atıldı. Gümrük Müdürlüğü ve arıtma tesisinin yapımları yeni yıl ile birlikte başlayacak

    Sanayinin lokomotifi
    Mahmut Acaröz

    Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’ne kurulacak Gümrük Müdürlüğü ve arıtma tesisi için imza töreni yapıldı. Video konferansla katılım gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Balıkesir’in sanayi ve bölgedeki önemini bildiklerini, OSB’de yapılan çalışmaları da yakından takip ettiklerini söyledi.

    Konutlar ve yollar hazır

    Balıkesir OSB’nin kent sanayisinin lokomotifi olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “2013’den 2020’ye gelinen süreçte 4 bin 200 olan istihdam 12 bin 500 kişiye çıktı. 2023 yılına geldiğimizde bu istihdam sayıları 30 binleri geçmiş, 40 binlere zorluyor olacak. OSB’de çalışacak binlerce insan için imar ve konut çalışmalarımız sürüyor. OSB’ye kente ve ülkeyi bağlayacak, 26 metre genişliğinde çift gidiş çift geliş, ortasında da metrobüs veya hızlı tramvay yapabileceğimiz alanı bırakarak bu yolu bitirmek üzereyiz” diye konuştu.

    Parmakla gösterecekler

    Gümrük Müdürlüğü’nün, Lojistik Köy ile birlikte çok faydalı bir yatırım olduğunu ifade eden Vali Hasan Şıldak ise, “Atıksu arıtması, planlanan güneş enerjisi sistemi ve 2. OSB ile birleşmeyle tamamlanacak üç etaplı genişleme hamlesi, tüm ülkenin parmakla gösterdiği bir sanayi bölgesine sahip olmamızı sağlayacak dedi.

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