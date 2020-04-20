20.04.2020 - 00:01 |
Sandal’dan haftasonu mesaisi
Haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağı boyunca görev başında olan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ekiplerin çalışmalarını denetledi. Dezenfeksiyon ekibinin mahallelerdeki çalışmalarına katılan Başkan Sandal, balkonlardaki vatandaşlara selam verdi; onlarla sohbet etti. Tankerin girebildiği ana arterlerdeki dezenfeksiyon çalışmalarında araca bağlanmış olan pulvarizatörle dezenfeksiyon yapılırken, 24 mahallenin tamamında ekipler dezenfeksiyon işlemlerini aralıksız sürdürüyor.
Gözlem süreleri biten işçiler alkışlarla uğurlandıKaradağ'dan getirilen 479 işçi, corona virüs tedbirleri kapsamında Adıyaman'da kaldıkları yurtta 14 günlük karantina sürelerinin ardından alkışlarla memleketlerine gönderildi.