30.01.2020 - 00:03 |
Şansın bol olsun!
Manisa'da besici Kılıç Kaya’nın (46) ‘Şans’ adlı kuzusu, doğumdan sonra annesinden yeterince beslenemeyince ayağa kalkamadı.
Oyuncak kamyonun üzerine oturtulup bir bezle bağlanarak annesinden beslenmesi sağlanan kuzu, yürümeye başladı.
Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.