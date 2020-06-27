27.06.2020 - 00:03 |
‘Sarayköy’ü seviyoruz’
Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş’ın (solda) eşlik ettiği Zolan, asfalt serme makinesi kullandı, vatandaşla sohbet etti.
Alt yapısını tamamen yenilenen Sarayköy ilçesinde sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Sarayköy’ün ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyoruz çünkü Sarayköy’ü seviyoruz. Torunlarımızın torunlarının kullanacağı bir altyapı yaptık. Zor ve maliyetli bir yatırım oldu. İlçemizde baştan aşağı içme suyu ve kanalizasyon hatlarını değiştirdik. Yağmur suyu hatları yoktu, onları inşa ettik. Şimdi de üst yapıyı yepyeni hale getiriyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.