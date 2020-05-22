Sarayköy’ün çamuru Avrupa’ya gidiyor

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde, termal su kaynaklarının dibinden çıkarılan ve işlenen çamurlar, ABD ve çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Tekke Mahallesi’nde yer alan sıcak su kaynakları, bölgede termal turizm ve jeotermal enerji üretiminde önemli rol oynuyor. Termal su kaynaklarının dibindeki çamurlar da kozmetik sektöründe kullanılmak üzere çıkarılıyor. Kürekle sıcak su kaynaklarının oluşturduğu göletlerden alınan çamurlar, krem ya da pudra haline getirilerek, yurtiçi ya da dışına pazarlanıyor. Tekke Mahallesi’nde yaşayan ve termal bir otelin işletmeciliğini yapan Mustafa Şen, “Çamurumuzun kalitesi konusunda iddialıyız. İhraç ettiğimiz ülkelerde yüz maskesi olarak yoğun bir şekilde kullanılıyor” dedi. l DENİZ TOKAT DHA