Saruhanlı’da coşkulu konvoy

Sergi açılışı



Daha sonra, sosyal tesislerde Saruhanlı’nın eski fotoğraflarından oluşan “Anılarla Saruhanlı” isimli fotoğraf sergisinin açılışını yapan Bilgin, “Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm hemşerilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 7 Eylül kurtuluş günümüz kutlu olsun” dedi. Yine tesislerde düzenlenen kutlama programında, halk oyunları şenliği ve canlı müzik etkinliği büyük beğeni topladı.