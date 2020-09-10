BİST1.1000.93EURO8.840.08USD7.480.02ALTIN469.270.95
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Saruhanlı’da coşkulu konvoy
    ABONE OL
    10.09.2020 - 00:02 |

    Saruhanlı’da coşkulu konvoy

    Saruhanlı’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 98. yılı, Saruhanlı Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk olarak gezici bando takımı eşliğinde şehir merkezinde araç konvoyu düzenlendi. Arçla konvoya katılan Belediye Başkanı Zeki Bilgin, eşi Zehra Bilgin ve meclis üyeleri, vatandaşı selamladı.

    Saruhanlı’da coşkulu konvoy

    Sergi açılışı

    Daha sonra, sosyal tesislerde Saruhanlı’nın eski fotoğraflarından oluşan “Anılarla Saruhanlı” isimli fotoğraf sergisinin açılışını yapan Bilgin, “Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm hemşerilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 7 Eylül kurtuluş günümüz kutlu olsun” dedi. Yine tesislerde düzenlenen kutlama programında, halk oyunları şenliği ve canlı müzik etkinliği büyük beğeni topladı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Selçuk Bayraktar heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu: Onay aldı

    Selçuk Bayraktar heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu: Onay aldı

    Emekli maaşında 3 dönem farkı!

    Emekli maaşında 3 dönem farkı!

    İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

    İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

    AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Sıradaki Haber