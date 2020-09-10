10.09.2020 - 00:02 |
Saruhanlı’da coşkulu konvoy
Saruhanlı’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 98. yılı, Saruhanlı Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk olarak gezici bando takımı eşliğinde şehir merkezinde araç konvoyu düzenlendi. Arçla konvoya katılan Belediye Başkanı Zeki Bilgin, eşi Zehra Bilgin ve meclis üyeleri, vatandaşı selamladı.
Sergi açılışı
Daha sonra, sosyal tesislerde Saruhanlı’nın eski fotoğraflarından oluşan “Anılarla Saruhanlı” isimli fotoğraf sergisinin açılışını yapan Bilgin, “Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm hemşerilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 7 Eylül kurtuluş günümüz kutlu olsun” dedi. Yine tesislerde düzenlenen kutlama programında, halk oyunları şenliği ve canlı müzik etkinliği büyük beğeni topladı.