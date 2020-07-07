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    HaberlerEge Haberleri Saruhanlı’da Fas esintisi
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    07.07.2020 - 07:00 |

    Saruhanlı’da Fas esintisi

    Saruhanlı Belediyesi’nin yenilediği sosyal tesislerde canlı müzik sezonu açıldı.

    Saruhanlı’da Fas esintisi

    Saruhanlı Belediyesi’nin yenilediği sosyal tesislerde canlı müzik sezonu açıldı. Faslı Nazenin grubu, keyifli bir akşam yaşattı. Başkan Zeki Bilgin, Saruhanlı’nın en güzel hizmetleri hak ettiğini söyledi. Öte yandan Başkan Bilgin, Bulgaristan’da bulunan Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği’ne koruyucu maske yardımında bulundu. Manisa Balkanlılar Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Altan Hafızismailoğlu’nun aracılığıyla sağlanan maske bağışı, derneğe gönderildi.

    7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istediİstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
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