Saruhanlı’da Fas esintisi

Saruhanlı Belediyesi’nin yenilediği sosyal tesislerde canlı müzik sezonu açıldı. Faslı Nazenin grubu, keyifli bir akşam yaşattı. Başkan Zeki Bilgin, Saruhanlı’nın en güzel hizmetleri hak ettiğini söyledi. Öte yandan Başkan Bilgin, Bulgaristan’da bulunan Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği’ne koruyucu maske yardımında bulundu. Manisa Balkanlılar Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Altan Hafızismailoğlu’nun aracılığıyla sağlanan maske bağışı, derneğe gönderildi.