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    HaberlerEge Haberleri Saruhanlı’da hizmet atağı
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    22.05.2020 - 00:03 |

    Saruhanlı’da hizmet atağı

    Saruhanlı’da hizmet atağı

    Saruhanlı Belediyesi, resmi törenlerin ve birçok etkinliğin düzenlendiği 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı’nın yenilenmesi için başlattığı çalışmalarda sona yaklaştı. Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Saruhanlı’nın çehresini değiştirecek projeleri birer birer hayata geçirdiklerini ifade etti. Meydanı modern ve kullanışlı bir hale getirdiklerini kaydeden Bilgin, “Meydanda yeraltı tuvaletleri inşa edildi. Atatürk heykelini daha uygun bir bölgeye taşıdık. 100 metrekare çocuk oyun alanı olacak. 20 metrekare büfe ve kuru havuz sistemi kuruldu. Zemin kapmaları yenilendi. Peyzaj çalışmaları devam ediyor” dedi.

    Belediye, Hatıplar ile Şatırlar Mahallesi bağlantı yolunun kıyısından geçen bir dere üzerindeki tarihi kemerli köprünün turizme kazandırılması için çalışma başlattı. Osmanlı döneminden kalan tarihi köprüyü ziyaret eden Başkan Zeki Bilgin, “Bu bölgeyi vatandaşların ziyaret edip zaman geçirebileceği bir alana dönüştürmeyi planlıyoruz” dedi.

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