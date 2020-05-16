16.05.2020 - 00:03 |
Saruhanlı’dan 60 bin fide
Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Belediye Başkanı Zeki Bilgin’in isteğiyle, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan, ‘Tüketen Değil, Üreten Saruhanlı’ projesi kapsamında üreticilere 60 bin adet yerli tohumlardan üretilmiş domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtıldı. Pazaryeri girşinde düzenlenen programa, Başkan Zeki Bilgin, CHP İlçe Başkanı Hasan Levent, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Baysal ve Belediye Meclisi üyeleri katıldı.
Yerli üretimi özendirmeye çalıştıklarını kaydeden Zeki Bilgin, “Ekonomisi tarıma dayalı bir ilçede yaşıyoruz. Bunun için çalışmak, üretmek ve emeğimizi ortaya koymak zorundayız. Aydınlık yarınlar için yerli ve milli üretime destek vererek, halkımıza fidan dağıtımı yaparak yerli üretimin önünü açmaya karar verdik. Önümüzdeki yıllarda hobi bahçeleri ve seralarla tam anlamıyla bu konuyu daha da ileriye taşıyacağız. Hatta kooperatifleşme yoluna giderek bölgemizde yetişen ürünlerin Türkiye pazarında yerini bulmasını planlamaktayız” dedi. Bilgin, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla da bazı mahalleleri ziyaret ederek çiftçi ve üreticilere çiçek armağan etti.
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