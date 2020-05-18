‘Sasalı, turizm merkezi olacak’

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı ilan edilen günleri mahalle sakinleriyle online toplantılar yaparak değerlendiriyor. Başkan Gümrükçü, bu kez Sasalı Mahallesi sakinleriyle online toplantıda bir araya geldi. Görüşmede, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde hayata geçirdikleri hizmet ve uygulamalar hakkında bilgi veren Başkan Gümrükçü, mahalle sakinlerinin talep ve önerileriyle ilgili de bol bol not aldı. Sasalı’da tadilatı devam eden belediye hizmet binasının faaliyete girmesiyle birlikte ihtiyaçların daha hızlı çözüme kavuşturulacağının altını çizen Başkan Gümrükçü, “Hizmet binamızın açılmasıyla Sasalı’ya yönelik hizmetlerin koordinasyonu konusunda önemli bir adım atmış olacağız. Ayrıca Gediz Deltası’nın UNESCO doğa mirası olarak kabul edilmesiyle ilgili olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte önemli bir yol almış durumdayız. Sasalı dünya çapında turizm merkezi olacak. Doğal güzellikleriyle öne çıkacak. Sasalı ve Kaklıç mahallelerimizdeki çiftçilerimize desteğimizi artıracağız” dedi. Öte yandan Çiğli Belediyesi, ürettikleri yüz siperliklerini esnafa ve banka çalışanlarına dağıttı.