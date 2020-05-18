BİST99.7680.57EURO7.45-0.05USD6.89-0.16ALTIN386.910.49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Sasalı, turizm merkezi olacak’
    ABONE OL
    18.05.2020 - 00:04 |

    ‘Sasalı, turizm merkezi olacak’

    ‘Sasalı, turizm merkezi olacak’

    Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı ilan edilen günleri mahalle sakinleriyle online toplantılar yaparak değerlendiriyor. Başkan Gümrükçü, bu kez Sasalı Mahallesi sakinleriyle online toplantıda bir araya geldi. Görüşmede, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde hayata geçirdikleri hizmet ve uygulamalar hakkında bilgi veren Başkan Gümrükçü, mahalle sakinlerinin talep ve önerileriyle ilgili de bol bol not aldı. Sasalı’da tadilatı devam eden belediye hizmet binasının faaliyete girmesiyle birlikte ihtiyaçların daha hızlı çözüme kavuşturulacağının altını çizen Başkan Gümrükçü, “Hizmet binamızın açılmasıyla Sasalı’ya yönelik hizmetlerin koordinasyonu konusunda önemli bir adım atmış olacağız. Ayrıca Gediz Deltası’nın UNESCO doğa mirası olarak kabul edilmesiyle ilgili olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte önemli bir yol almış durumdayız. Sasalı dünya çapında turizm merkezi olacak. Doğal güzellikleriyle öne çıkacak. Sasalı ve Kaklıç mahallelerimizdeki çiftçilerimize desteğimizi artıracağız” dedi. Öte yandan Çiğli Belediyesi, ürettikleri yüz siperliklerini esnafa ve banka çalışanlarına dağıttı.

    Antalya'da mobilya atölyesinde yangınAntalya'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyede bulunan ahşap malzemeler zarar gördü.
    daha fazla video için
    Yavru kedi, 8 saatte kurtarıldıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ve oto tamircilerinin 8 saat süren çabası sonucu kurtarıldıktan sonra bu kez olay yerine gelen basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna girdi. Ancak bu kez kısa sürede gizlendiği yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dumanları görenler hemen ekiplere haber verdi! Sebebi araştırılıyor

    Dumanları görenler hemen ekiplere haber verdi! Sebebi araştırılıyor

    İyi haber geldi! Aşıya gerek kalmadı...

    İyi haber geldi! Aşıya gerek kalmadı...

    Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

    Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

    17 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu Açıklandı: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi ? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği Yayınlandı

    17 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu Açıklandı: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi ? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği Yayınlandı

    Sıradaki Haber