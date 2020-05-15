Satranç takımı ve oyuncak verdiler

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, uzun zamandan sonra ilk kez dışarıya çıkan 0-14 yaş arasındaki çocuklara moral olması amacıyla oyun alanlarında; satranç takımı ve oyuncak dağıttı. Ayrıca maskesi bulunmayan çocuklara maske verildi. Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi (BAKOM) ekipleri, il genelinde günler öncesinden; park, bahçe ve oyun alanlarını dezenfekte etti.