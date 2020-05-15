15.05.2020 - 00:01 |
Satranç takımı ve oyuncak verdiler
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, uzun zamandan sonra ilk kez dışarıya çıkan 0-14 yaş arasındaki çocuklara moral olması amacıyla oyun alanlarında; satranç takımı ve oyuncak dağıttı. Ayrıca maskesi bulunmayan çocuklara maske verildi. Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi (BAKOM) ekipleri, il genelinde günler öncesinden; park, bahçe ve oyun alanlarını dezenfekte etti.
Vatandaşlar yine sahile akın ettiCorona virüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne çıktı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.