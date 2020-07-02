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    HaberlerEge Haberleri Savunmada marka oldu
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    02.07.2020 - 03:03 |

    Savunmada marka oldu

    YERLİ teknolojiler geliştirme hedefiyle savunma sanayi projelerine odaklanan Alkın Kompresör’ün ürünleri Pakistan’da iki projede kullanılacak.

    Savunmada marka oldu

    Ayrıca, Amerikan Donanması’na da yüksek basınçlı W4 model kompresör göndereceklerini belirten firma Onursal Başkan Özen Tüjümet, “Türk Donanması Alkın Kompresörü su üstü fırkateynde 4 bin saat sorunsuz test ettikten sonra denizaltında da bu kompresörü kullanmaya karar verdi. Daha önce bu tür kompresör ihtiyaçları, Almanya’nın iki büyük firmasından temin ediliyordu. Bunlardan biri bu yıl bize işbirliği teklifiyle geldi” dedi.

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