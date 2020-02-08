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    HaberlerEge Haberleri Şef Cemre’den Hint yemeği
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    08.02.2020 - 00:08 |

    Şef Cemre’den Hint yemeği

    Masterchef Türkiye 2019 Yarışması’nın birincisi Cemre Uyanık, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı ziyaret etti.

    Şef Cemre’den Hint yemeği

    Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na da giden Cemre Uyanık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileriyle Hint yemeği yaptı. Prof. Dr. Hotar, “Biz sadece bilim üretmiyoruz, en önemli çıktımız öğrencilerimiz. Bunun en iyi örneklerinden biri Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’muzda bulunan laboratuvarımızdır. Üniversitemizde yüksek lisansa başlayacak olan Cemre Uyanık’a başarılar diliyoruz” dedi.

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