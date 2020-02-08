08.02.2020 - 00:08 |
Şef Cemre’den Hint yemeği
Masterchef Türkiye 2019 Yarışması’nın birincisi Cemre Uyanık, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı ziyaret etti.
Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na da giden Cemre Uyanık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileriyle Hint yemeği yaptı. Prof. Dr. Hotar, “Biz sadece bilim üretmiyoruz, en önemli çıktımız öğrencilerimiz. Bunun en iyi örneklerinden biri Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’muzda bulunan laboratuvarımızdır. Üniversitemizde yüksek lisansa başlayacak olan Cemre Uyanık’a başarılar diliyoruz” dedi.
Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.