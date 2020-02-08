Şef Cemre’den Hint yemeği

Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na da giden Cemre Uyanık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileriyle Hint yemeği yaptı. Prof. Dr. Hotar, “Biz sadece bilim üretmiyoruz, en önemli çıktımız öğrencilerimiz. Bunun en iyi örneklerinden biri Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’muzda bulunan laboratuvarımızdır. Üniversitemizde yüksek lisansa başlayacak olan Cemre Uyanık’a başarılar diliyoruz” dedi.