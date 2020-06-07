07.06.2020 - 00:01 |
Seferihisar pırıl pırıl
Seferhisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin öncülüğünde 16 ekibe bölünen belediye çalışanları, kentin tüm sokak ve sahillerini temizledi..
Başkan Yetişkin, “Şu anda dünyada ve ülkemizde Kovid-19 salgını devam ederken 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde belediye olarak bir fark yaratmak istedik. Seferihisar’ın mahallelerini, plajlarını, parklarını köşe bucak temizleme kararı aldık.
Tüm çalışanlarımızı ve gönüllüleri, Seferihisar’ı temizlemek için davet ettik. İlçemizin her köşesinde temizlik ve mıntıka yapıyoruz” ifadesini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördükCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoların ardından "terör örgütü" olarak tanımayı planladığını belirttiği Antifa ile ilgili "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." ifadelerini kullandı.