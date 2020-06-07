Seferihisar pırıl pırıl

Başkan Yetişkin, “Şu anda dünyada ve ülkemizde Kovid-19 salgını devam ederken 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde belediye olarak bir fark yaratmak istedik. Seferihisar’ın mahallelerini, plajlarını, parklarını köşe bucak temizleme kararı aldık.



Tüm çalışanlarımızı ve gönüllüleri, Seferihisar’ı temizlemek için davet ettik. İlçemizin her köşesinde temizlik ve mıntıka yapıyoruz” ifadesini kullandı.