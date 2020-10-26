Seferihisar’da proje gezisi

İzmir Büyükşehir Başkanı Soyer; belediye, kooperatif ve derneklerin çalışmalarını yerinde inceledi, verilecek destekleri masaya yatırdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar’da devam eden projeleri yerinde inceledi. Ulamış Üretici Pazarı’nı ziyaret edip bölgedeki dere ıslah çalışması için ihale yapıldığını söyleyen Soyer, paket arıtma tesisinin devreye girmesi için de çalışmaların sürdüğünü belirtti. Daha sonra Ulamış’ta S.S. Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin kurduğu Entegre Et Tesisi’nin açılışına katılan Soyer, Yarımada’da hayvancılığın gelişmesine önemli katkı sağlanacağını dile getirdi.

Kapasitesi artırıldı

Tesisin “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hibe programıyla hayata geçtiğini belirten İzmir Köy Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Neptün Soyer de, “1 milyon 363 bin lira hibe aldık. İlk önce tesisin kapasitesi günde bir büyükbaş, 8 küçükbaş hayvandı. Ancak biz bu kapasiteyi günde 8 büyükbaş, 24 küçükbaşa çıkardık. Sonrasında da kapasiteyi genişletecek şekilde bir tesis inşa ettik. Burada en steril koşullarda kesim yapacağız” dedi.

Herkesi dinledi

Neptün Soyer, konuşmasının ardından Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından üretilen keçeden yapılmış nazar boncuklu nihaleleri kadınlara dağıttı.

Başkan Soyer Düzce Köyü’ne giderek Abderalılar Sanat Derneği’nin projelerini de yerinde inceledi. Dernek yetkilileri, Sülümenli Kavağı Gelin Kınası Kuyusu’nun tarihi dokusuna uygun olarak yeniden canlandırılmasıyla ilgili projelerini anlattı.

Çocuk Belediyesi’ni de ziyaret eden Soyer, son olarak belediye bürokratları ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile birlikte ilçede yapılacak yatırım ve projelere ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.