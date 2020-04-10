Seferihisar’ın stadı yenileniyor

Uzun yıllar toprak saha olarak Seferihisar Gençlik Kulübü’ne ev sahipliği yapmış olan stadyum, 2000 yılında çim saha haline dönüştürülmüş ve ardından üstü kapalı tribün yapılmıştı. Seferihisar Futbol A takımı ve genç takımlarının maçlarını oynadığı ve idmanlarını yaptığı saha aynı zamanda yaz ve kış spor okullarına hizmet vermişti. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Seferihisar için her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Umarım başlatacağımız bu çalışmalar ile Seferihisar İzzet Gül Stadyumu halkımıza layık hale gelir” dedi.