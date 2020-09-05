İzmir Büyükşehir, pandemi döneminde iletişim kurmakta zorlanan işitme engelli bireyler için şeffaf maske üretiyor. Dudak okumayı kolaylaştıran şeffaf maskeler dört noktadan temin edilebilecek. Maske temin etmek isteyenlerin, Büyükşehir Konak Engelli Hizmet Birimi, Karşıyaka Sağırlar Derneği, Bornova Sessizler Spor Kulübü Derneği ve Torbalı İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’şle iletişime geçmesi yeterli olacak. Büyükşehir Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Akkın, “Maske kullanım zorunluluğu, işitme engelli bireylerin iletişim kurarken güçlük yaşamalarına neden oluyor. Bu durumu ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz” dedi.