Şefika nine azmiyle örnek

Muğla’da kendi çabasıyla öğrendiği okumayı 70 yaşında gittiği kursla geliştiren Şefika Cebeci, ilerlemiş yaşına rağmen okuma azmiyle çevresindekilere örnek oluyor. İstanbul’da yaşarken okuma yazma bilmediği için evinin adresini bulamayınca kaybolan Cebeci, 30 yaşındaki okumayı öğrendi. Eşinin işi dolayısıyla Bodrum’a taşınan Cebeci, yazmayı öğrenme okumasını da geliştirmek için 70 yaşında kursa gitti. Kendi hayatını anlatan kitabı yazmaya karar verince bilgisayar kullanmayı da çocuklarının ve torunlarının desteğiyle öğrenen 88 yaşındaki Cebeci, bugüne kadar hayatını ve kadına şiddeti ele aldığı dört kitap yazdı. Cebeci, birer tane çıkardığı kitaplarının, sponsor bulamadığı için basımını yaptıramadığını söyledi, “Bundan sonraki yaşamımda hep okumak ve yazmak istiyorum” diye konuştu. - AA