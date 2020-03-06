Şehidin evinde ‘vatan’ dersi

Denizli’de ortaokul öğrencileri, sosyal bilgiler dersi kapsamında, İdlib’de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya’nın evini ziyaret etti.

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki Raşit Özkardeş Ortaokulu öğrencileri, sosyal bilgiler dersi kapsamındaki ‘vatan’ konusunu, İdlib’de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya’nın (24)evinde işledi. Yaklaşık 200 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek İncilipınar Mahallesi’ndeki şehidin evinin önüne gitti.

Burada saygı duruşunda bulunan öğrenciler, büyük bir Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı okudu. Öğrenciler, daha sonra şehit babası Mehmet Çankaya’ya taziyede bulundu. Mehmet Çankaya’ya sarılarak acısını paylaşan bazı öğrenciler, gözyaşlarını tutamadı.

Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya, Ankara’da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Vali Karahan’dan aileye başsağlığı





Denizli Valisi Hasan Karahan, İdlib’de şehit düşen İstihkâm Uzman Onbaşı Armağan Akman’ın babaevine taziye ziyaretinde bulundu. Akman’ın, Pamukkale Aktepe Mahallesi’ndeki evine gelen Vali Karahan, baba Suat Akman ve aile üyelerine başsağlığı diledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız da ziyarette hazır bulundu. - AA

‘Kederliyiz’





Manisa Yunusemre Belediye Meclisi, İdlib’de şehit düşen askerleri unutmadı. Al bayraklarla donatılan meclis salonunda şehitler için dua edildi. Saldırıyı kınayan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, “Allah, ordumuza en güzel başarıları nasip eylesin” dedi. Ordunun, Bahar Kalkanı Harekâtı’yla kendisine yönelik tehditleri bertaraf etme noktasında başarılara imza attığını belirten Çerçi, “Bu arada maalesef ki şehitlerimiz var. Kederliyiz” diye konuştu.

‘Yaşadığımız acı derinden sarstı’





Burhaniye Belediyesi, şehit düşen askerler için mevlit okuttu, yaklaşık 2 bin kişiye hayır helvası ve pilav dağıttı. Koca Camii’nde önceki gün öğle namazına müteakiben mevlit okutuldu. Cami avlusunda ve belediye hizmet binası önünde 4 noktaya yerleştirilen tezgâhlarda pilav ve irmik helvası hayrı yapıldı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve başkan yardımcıları, vatandaşlarla birlikte şehitleri andı. Başkan Deveciler, “İdlib’de şehit olan kahraman Mehmetçiğimizin acısı ülkemizi derinden sarstı. Olaylar, acı veren bir hal aldı, üzgünüz” dedi.

Bayraklarını kapıp geldiler





MUĞLA Marmaris’te, vatandaşlar İdlib’de şehit olan askerler için Türk bayraklarıyla yürüdü. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Marmaris temsilciliği, ‘Türk bayrağını kap gel’ isimli şehitlere saygı yürüyüşü düzenledi. Atatürk Caddesi’ndeki Ketenci Kavşağı’nda toplanan kalabalık, ellerinde bayraklar slogan atarak 5 kilometreye yakın yürüyerek Kordon Caddesi’ndeki Atatürk Anıtı önünde toplandı. Belediye ve 21 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği saygı yürüyüşüne yaklaşık bin kişi katıldı. Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunan grup, daha sonra İstiklal Marşı okudu. - ALİ GÜNDOĞAN DHA