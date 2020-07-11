Şehidin ismi görev yaptığı merkezde

Adı Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi olarak değiştirilen polis merkezi girişinde bir de köşe oluşturuldu. Köşeye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şehit polis memuru Eker’in fotoğrafları asıldı. l DHA