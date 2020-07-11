11.07.2020 - 00:03 |
Şehidin ismi görev yaptığı merkezde
MARMARİS’TE FETÖ/PDY’nin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker’in (41) ismi görev yaptığı Kordon Caddesi’ndeki Marmaris Polis Merkezi’ne verildi.
Adı Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi olarak değiştirilen polis merkezi girişinde bir de köşe oluşturuldu. Köşeye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şehit polis memuru Eker’in fotoğrafları asıldı. l DHA
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.