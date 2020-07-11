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    HaberlerEge Haberleri Şehidin ismi görev yaptığı merkezde
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    11.07.2020 - 00:03 |

    Şehidin ismi görev yaptığı merkezde

    MARMARİS’TE FETÖ/PDY’nin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker’in (41) ismi görev yaptığı Kordon Caddesi’ndeki Marmaris Polis Merkezi’ne verildi.

    Şehidin ismi görev yaptığı merkezde

    Adı Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi olarak değiştirilen polis merkezi girişinde bir de köşe oluşturuldu. Köşeye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şehit polis memuru Eker’in fotoğrafları asıldı. l DHA

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