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    26.10.2020 - 00:01 |

    Şehit ailelerinden ücret almıyor

    Şehit ailelerinden ücret almıyor

    MANİSA’da faaliyet gösteren bir berber, 5 yıldır şehit ve gazi ailelerini ücretsiz tıraş ediyor. Şehzadeler ilçesinde 9 yıldır berberlik mesleğini sürdüren Doğan Akbulut (23), bundan 5 yıl önce etkilendiği şehit haberinin ardından şehit ve gazi ailelerine yönelik ücretsiz tıraş kampanyası başlattı. O günden bu yana şehit ve gazi ailelerine ücretsiz tıraş hizmeti veren Akbulut, yaptığı hizmeti berber dükkanının camına, ‘Şehit ailesi, kardeşi, ağabeyi, babası olanlar hiçbir fiyat vermeden tıraş olabilirler. Çünkü onların borcu fazlasıyla ödendi’ yazısını yazarak ilan etti.

    Öte yandan Akbulut, 15 Temmuz’daki darbe girişimine karşı kilit rol oynayan şehit Ömer Halisdemir’in fotoğrafını berber dükkanının camına astırdı. l DHA

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