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    HaberlerEge Haberleri Seki Göleti, üreticinin gelirini katlayacak...
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    12.07.2020 - 00:01 |

    Seki Göleti, üreticinin gelirini katlayacak...

    Denizli'nin Tavas ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yaptırılan Seki Göleti, su tutmaya hazır hale getirildi.

    Seki Göleti, üreticinin gelirini katlayacak...

    Gölette depolanacak olan su ile bölgede bin 40 dekar tarım arazisi sulanacağını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde artış sağlıyor” dedi. l RAMAZAN ÇETİN DhA

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.
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