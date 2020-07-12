Seki Göleti, üreticinin gelirini katlayacak...

Gölette depolanacak olan su ile bölgede bin 40 dekar tarım arazisi sulanacağını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde artış sağlıyor” dedi. l RAMAZAN ÇETİN DhA