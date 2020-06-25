Selçuk için birlik mesajı

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, muhtarlarla bir araya geldi. Salgın sürecindeki çalışmaların gündeme geldiği toplantıda, şikâyet etmenin değil, iş üretmenin temel çalışma prensipleri olduğunu belirten Sengel, salgın haberlerini alır almaz, çok sayıda ziyaretçi çeken Cumartesi Pazarı’nda aldıkları önlemlere ve açtıkları Efes Selçuk Halk Pazarı’nı değindi. Şirince’de mermer ocağı, Sultaniye’de RES, Havutçulu’da JES gibi oluşumlara karşı da en önemli mücadeleyi muhtarların vereceğini dile getiren Sengel, “Bu topraklara sahip çıkacak olan ilk kişi sizlersiniz” dedi. “Hep beraber, siyasi hiçbir düşünceyi hesaba katmadan Efes Selçuk için birlikte yürüyeceğiz” diyen Sengel, Belevi’de Roman vatandaşların kaldığı çadırlarla ilgili de, “Orada, mevzuata uygun olmayan kaçak bir köy var. Alt yapısı olmayan dağın tepesine insanları mahkûm edemezsiniz. O çadırların oradan kaldırılması gerekiyor. Biz hiç kimsenin mağdur olmaması adına gerekli girişimlerinde bulunacağız” dedi.