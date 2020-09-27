Selçuk, Ödemiş ve Baydağ’da birlik

Önemli temaslarda bulunan Sengel, “Ürettikçe, paylaştıkça birlikte daha güçlüyüz. Efes Tarlası, Tohum Merkezi ve Tarım Müzesi projemiz üzerine konuştuk. Yerel tohum paylaşımı, tarım politkaları ve Küçük Menderes’in kirliliğinin durdurulması üzerine de fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

Sengel ayrıca Ödemiş ve Beydağ CHP ilçe örgütleriyle de bir araya geldi.