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    HaberlerEge Haberleri Selçuk, Ödemiş ve Baydağ’da birlik
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    27.09.2020 - 00:03 |

    Selçuk, Ödemiş ve Baydağ’da birlik

    Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar’ı makamında ziyaret etti.

    Selçuk, Ödemiş ve Baydağ’da birlik

    Önemli temaslarda bulunan Sengel, “Ürettikçe, paylaştıkça birlikte daha güçlüyüz. Efes Tarlası, Tohum Merkezi ve Tarım Müzesi projemiz üzerine konuştuk. Yerel tohum paylaşımı, tarım politkaları ve Küçük Menderes’in kirliliğinin durdurulması üzerine de fikir alışverişinde bulunduk” dedi.
    Sengel ayrıca Ödemiş ve Beydağ CHP ilçe örgütleriyle de bir araya geldi.

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